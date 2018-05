Uniek synthesizerconcert met Eindhovense regisseur Roel Reiné in Utrecht

UTRECHT/EINDHOVEN - Filmregisseur Roel Reiné geeft op zondag 27 mei eenmalig een synthesizerconcert in Nederland. De Eindhovense maker van hits als Michiel de Ruyter en Redbad is die avond één van de vier performers tijdens de Modulation Event in concertzaal Kytopia in Utrecht.

Reiné woont en werkt al jaren in Los Angeles. Hier speelt hij regelmatig mee met ‘modular synthesizer’-concerten, experimentele elektronische muziek. “Het is een hele underground scene”, vertelde hij daar onlangs over in een interview. “Je bouwt vanuit een koffer verschillende soorten synthesizers en geeft daar dan optredens mee, bijvoorbeeld aan de oever van de LA River. Het is eigenlijk illegaal, maar als je het via de juiste kanalen aankondigt, staan er zo honderd man mee te luisteren.”

Op YouTube staan diverse filmpjes van optredens van Reiné. Het is de eerste maal dat de regisseur in Nederland live te horen is. De kaartverkoop voor het concert is van start gegaan.

Redbad

Eind juni gaat Redbad, de nieuwe film van Reiné, in première. De regisseur draaide het historische epos dit najaar in Nederland, Duitsland en Denemarken. De film vertelt over de Friese held Radboud (Gijs Naber) die in de vroege middeleeuwen met hulp van de Vikingen strijd voerde tegen de christenen die hun geloof met harde hand opdrongen in de lage landen.