Uniek Zwemmen in Eindhoven: ‘Als het gaat dan gaat het’

EINDHOVEN - Het is heel warm in het Ir. Ottenbad zaterdagmiddag, maar dat vinden de deelnemers van de proefles aquagym van project Uniek Zwemmen Brabant alleen maar fijn. Het doel van dit inititatief is om senioren en mensen met een chronische aandoening zoals reuma, aan het zwemmen te krijgen.

,,Het is voor ons van levensbelang, wij kunnen niet op het droge oefenen", zegt Yvonne Arts. ,,Ik doe al meer dan tien jaar aquagym. Omdat ik twee soort reuma heb, moest ik af van het fitnessen. Dat was te zwaar. Ik moet blijven bewegen en aquagym helpt echt.”

Verwarmd water

Samen met Arts hebben zaterdag een tiental mensen zich aangemeld voor de gratis proefles aquagym van het project Uniek Zwemmen Brabant in het Ir. Ottenbad in Woensel-Noord. De proefles wordt gegeven in verwarmd water, wat een ontlastend effect heeft op het lichaam. Het geeft minder druk op botten en gewrichten. De lessen bestaan uit gevarieerde oefeningen, die gemakkelijk te volgen zijn. Gezelligheid staat voorop.

Samen met het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten (onderdeel van Libra Revalidatie & Audiologie), de KNZB en de provincie Noord-Brabant, werkt InnoSportLab de Tongelreep aan een toegankelijkere zwemsport voor mensen met een beperking. Dit heeft geleid tot het initiatief 'Uniek Zwemmen in Brabant'.

Volledig scherm Uniek Zwemmen Brabant met proefles aquagym voor mensen met reumatische, heup-, rug- en nekklachten in het Ir. Ottenbad in Eindhoven. © Jean Pierre Reijnen

Patrick Toonders, projectmedewerker: ,,De bedoeling van deze proefles is om senioren en mensen met pijnklachten zoals reumatische, heup-, rug- en nekklachten en artrose, kennis te laten maken met verschillende zwemaanbieders. Vandaag is het eerste evenement dat we organiseren. We zijn al op scholen geweest om kinderen met een beperking te wijzen op de mogelijkheden. Verder inventariseren we de toegankelijkheid van zwembaden en zwemaanbieders voor mensen met een beperking. We willen in kaart brengen waar en wanneer mensen met specifieke beperkingen terecht kunnen. En we kijken hoe zwemaanbieders hierin samen kunnen werken.”

Het is snikheet in de ruimte waar de les wordt gegeven en het water is goed op temperatuur, wat voor de deelnemers heel prettig is. De opkomst valt een beetje tegen, maar de sfeer zit er goed in als badmeester Peter en stagiair Wessel Vervoort de les geven. Vervoort is student aan de Fontys Sport Hogeschool en werkt mee aan het onderzoek en de clinics.

‘Bewegen is goed’

Willem Grootenboer is bekend met aquagym, maar is altijd in voor nieuwe dingen en komt vandaag in het ir. Ottenbad meedoen in plaats van in de Tongelreep. ,,Het warme water is heerlijk voor mijn reuma. Ik ga iedere week in de Tongelreep 'spetteren', maar ben benieuwd hoe het hier is. Bewegen is goed. Ik ga zien wat het hier oplevert.”

De warming-up begint. De groep stapt flink door in het water. Alles komt aan de beurt, armen, benen en het evenwicht. Voor wie het te zwaar is, kan een stapje terug doen of zicht vasthouden aan de kant. Maar dat gebeurt niet, want ,,Als het gaat, dan gaat het."

Na afloop zegt Grootenboer: ,,Er waren kleine verschillen, maar ik ben blij dat ik gekomen ben."

Het project maakt onderdeel uit van Uniek Sporten Brabant, dat mensen een beperking of chronische aandoening aan het sporten wil krijgen en biedt gratis ondersteuning. Op de website unieksportenbrabant.nl staat een overzicht van alle sportverenigingen met passend aanbod voor mensen met bepaalde aandoeningen.