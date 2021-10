Unieke mantelzorg in Oirschot levert hartverwarmende film op: ‘Jij in de schuur, zij in de boerderij’

In de wei graast een Belgische knol, door de landerijen slingert een weggetje langs knotwilgen. Alleen fluitende vogels overstemmen de stilte. De camera zoomt in op een oude boerderij en schuurtjes. De tijd lijkt hier te hebben stil gestaan. Sterker: dat is ook zo. In de boerderij, zo zien we even later, is sinds 1930 nauwelijks iets veranderd. Alleen wordt er in dit ‘mini-museum’ nu het Eindhovens Dagblad gelezen in plaats van het Eindhovensch.