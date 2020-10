Unitas’59 vreest dat voetbalvelden Nieuw Woensel binnenkort al verdwijnen

Tweede kunstgrasveld

De club is daarom geschrokken dat de gemeente voortvarend aan de slag gaat met de sloop van de accommodatie van Nieuw Woensel én de verwijdering van de velden. Bij de gemeente is aangeklopt voor een gesprek.

Nul medewerking

De Eindhovense SP-fractievoorzitter Murat Memis heeft zich de hartenkreet van Unitas aangetrokken. ,,Er is nul medewerking vanuit de gemeente’’, concludeerde hij deze week tijdens een vergadering. Het weghalen van de voetbalvelden is geen goed idee, aldus Memis. ,,We willen eerst weten wat de gemeente van plan is met het sportpark.’’

Wethouder Stijn Steenbakkers (Sport) ontkent dat er niet wordt meegedacht met Unitas’59. De aandacht ging de laatste tijd wel uit naar andere problemen, bekende hij. En geld voor investeringen in een kunstgrasveld en verlichting die voldoet is er simpelweg nog steeds niet, zei hij.

Suggestie onterecht

De opmerking dat ook Unitas de kans heeft gehad om te verhuizen naar de moderne accommodatie van Wodan (mét twee kunstgrasvelden) is bij de club verkeerd gevallen. De suggestie is onterecht, zegt de clubvoorzitter. De plek van Wodan in Eindhoven-Noord is te klein voor Unitas. En bovendien is Unitas een vitale club die de zaakjes helemaal op orde heeft en er is geen enkele reden voor een verhuizing, aldus Matheij.