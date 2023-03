Unitas bestaat 90 jaar: Woenselse voetballers moesten in de oorlog wijken voor Engels luchtafweergeschut

Voor de Tweede Wereldoorlog had het toenmalige buurtschap Philipswijk, tussen Son en Eindhoven, een gemeenschapshuisje. Dat diende tevens als clubhuis van de naastgelegen roomskatholieke voetbalvereniging Philipswijk, die op 1 maart 1933 was opgericht. Uit de speciale editie van het clubblad van s.v. Unitas ’59 bij het 75-jarig bestaan blijkt dat in de oorlogsjaren ook gevoetbald werd, onder leiding van voorzitter én trainer Reynen, die zelf meespeelde en ook nog terreinknecht was.

Voetbalveld bezet

Nadat het zuiden van Nederland in het najaar van 1944 bevrijd was, hebben Engelse soldaten het voetbalveld bezet met luchtafweergeschut en namen de voetballers de wijk naar een veld aan de Heerenweg. Café De Sport aan de Woenselsestraat werd het nieuwe clublokaal. De club moest vaker verkassen: eerst vanwege de aanleg van de John F. Kennedylaan, later voor de komst van het parkeerterrein voor het nieuwe Winkelcentrum Woensel.

Omdat de club geen binding meer had met Philipswijk, koos het bestuur voor de naam r.k. Unitas. De KNVB kende andere clubs met dezelfde naam, dus werd het uiteindelijk s.v. Unitas ’59. De groei van Woensel-Noord zorgde voor veel aanwas op het sportpark aan de Anderlechtlaan. Alleen de jeugd telde al 38 elftallen. De accommodatie was te klein, maar het duurde nog tot 1976 dat er vier noodvelden waren aangelegd op het nieuwe sportpark Bokt. Daar zetten de leden zelf een houten kantine op poten, die in 1981 afbrandde.

De grootste van Eindhoven

Het clubhuis dat een jaar later verrees is inmiddels gerenoveerd en de huidige voorzitter Herman Matheij wijst er trots op dat de club eigenaar en exploitant is. Unitas is een club op leeftijd, maar volgens penningmeester Erik Hendriksen financieel gezond en met 1426 leden en 80 elftallen de grootste van Eindhoven. Bestuurslid Mark Kortleever weet dat er 170 kinderen op de wachtlijst staan.

De sportieve ambities zijn realistisch, stelt Matheij. ,,Het eerste elftal speelt nu in de derde klasse en zou ook nog een klasse hoger uit de voeten kunnen. Nóg hoger hoeft voor ons niet. Wij hebben spelers nooit betaald, want we willen geen onderscheid met de rest van de vereniging. Alle spelers doen hun best en verdienen waardering en goede faciliteiten.”

Tweede kunstgrasveld op verlanglijstje

Ook de toekomst ziet er goed uit voor Unitas ’59. Het bestuur is met de gemeente in gesprek over verduurzaming van het sportpark, waarvan de club hoofdgebruiker is. Een tweede kunstgrasveld staat op het verlanglijstje, om alle elftallen goed te kunnen laten trainen. Natuurgras is weergevoelig en heeft meer hersteltijd nodig.

Het jubileum wordt groots gevierd, met op 3 en 4 juni sport- en spelactiviteiten en afsluitend een feest op 10 juni. Een reünie van oud-spelers laat nog even op zich wachten. ,,Dat doen we bij het honderdjarig bestaan”, belooft de voorzitter.