Universiteitsprijs voor student Freek uit Eindhoven die pauzejaar nam en bedrijfje opzette: ‘Ik wil zo min mogelijk onze planeet belasten’

Eerder dit jaar kwam de Eindhovense student en ondernemer Freek van Litsenburg in het nieuws toen hij 166 schoenendozen met schoolspullen, kleding en speelgoed ging uitdelen op scholen in Gambia. De ideeën achter zijn bedrijf bedrijfje Bigger Picture Clothing slaan zo aan dat hij er deze maand de Tilburg University Challenge mee won, zowel de publieks- als de juryprijs. Hoe gaat het met deze jonge ondernemer en zijn bedrijf?

Een bedrag van 4000 euro, een jaar lang gratis kantoorruimte in Tilburg en gratis advies van mensen die iets kunnen betekenen vielen hem ten deel. En daar kan hij wel wat mee, want ideeën heeft hij genoeg, maar waar het vaak aan ontbreekt bij een startend bedrijfje, is geld.

Duurzame kleding

Quote Per kleding­stuk dat verkocht wordt gaat 1000 liter schoon drinkwater naar ons project in Ethiopië en Tanzania Freek van Litsenburg In de zomer van 2020 nam Van Litsenburg een pauzejaar van zijn studie Strategisch Management op Tilburg University. Hij dacht een concept uit voor een bedrijfje met duurzame kleding: het moest zo min mogelijk belastend zijn voor onze planeet en tegelijk goed zijn voor mensen: achter elk verkocht product zit een goed doel. Litsenburg: ,,Stel je koopt een shirtje, daar hangt dan een donatie aan een van onze projecten aan vast.”

Van de huidige collectie van Bigger Picture Clothing worden nu twee projecten ondersteund. ,,Per kledingstuk dat verkocht wordt gaat 1000 liter schoon drinkwater naar ons project in Ethiopië en Tanzania. Dat doen we samen met Made Blue. Wij maken dan het geld over naar dat bedrijf en zij hebben het netwerk en de mogelijkheden om dat waterproject te realiseren.” Het tweede project is voor Ivoorkust: hiervoor werkt Van Litsenburg samen met Stichting albinisme in Afrika; er wordt gratis zonnebrand uitgedeeld aan mensen met albinisme.

De Tilburg University Challenge ging zo’n beetje van start toen de jonge ondernemer net met zijn kledingbedrijf begon. Hij won met glans de publieks- én de juryprijs begin december. Van Litsenburg kijkt terug op een superdruk maar zeer geslaagd jaar. ,,Het was mijn doel om echt een keer een sprong in het diepe te maken en iets te doen wat buiten mijn comfortzone lag. Dus het was een groot vraagteken hoe dit jaar zou gaan lopen. Het leverde me meer energie op dan dat het me kostte”, zegt hij vol overtuiging.

Alleen online te koop

Hij gaat niet bepaald op zijn lauweren rusten nu. Het laatste vak voor zijn master Strategisch Management gaat hij de komende maanden afronden, en tegelijk zet hij Bigger Picture Clothing voort. De kleding - die hij ook nog eens zelf ontwerpt en die in Portugal geproduceerd wordt - is alleen online te koop. ,,Het runnen van een webshop is ook een grote uitdaging. En je moet niet alleen zorgen dat mensen op de website terecht komen maar ook nog eens overtuigen dat ze overgaan tot een aankoop. We blijven voortdurend leren.”

Op dit moment heeft de jonge ondernemer ook nog een bijbaantje om rond te komen, maar hij hij denkt wel er in de toekomst van te kunnen leven. ,,Over de hele linie zit er wel groei in,. Het klinkt misschien gek maar het werkt heel goed vanuit een commercieel perspectief. Er is gewoon een markt voor duurzame kleding. En ik zie dat mensen daar ook bewust mee bezig zijn.”