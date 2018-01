Uniview gaat met ledschermen Europa in vanuit Eindhoven

"Ze geven veel licht omdat het buitenschermen zijn, voor bijvoorbeeld voetbalstadions", zegt Raymond Wang, directeur van Uniview Europa in Eindhoven. "Als we willen, kunnen we alle ledschermen hier koppelen tot één scherm van 600 vierkante meter. Er is geen limiet aan de omvang en ons computerprogramma past zich vanzelf aan."

Uniview is een producent van led- en lcd-schermen die in 2010 in Shenzhen in China werd opgericht, zegt Wang. "We ontwerpen en produceren onze producten zelf. Dat wil zeggen: we kopen de losse led-lampjes en de lcd-schermen in bij andere bedrijven. Ook hebben we een grote afdeling onderzoek en ontwikkeling. Er werken zo'n 500 mensen bij ons en de omzet is ongeveer 40 miljoen euro en stijgende, waarvan 18 miljoen hier in Europa."

Wang heeft in 2015 de Eindhovense vestiging gesticht. "We zitten ook in Londen en Hamburg, maar de distributie voor alle Europese landen is vanuit hier. We hebben al de nodige klanten, vaak verhuurbedrijven of organisatoren van evenementen. Ook stadions in Duitsland en Oostenrijk zijn al voorzien van onze schermen. Daarnaast werken we samen met het Franse JCDecaux, dat wereldwijd elektronische displays plaatst op vliegvelden en in de openbare ruimte, zoals ook in Eindhoven. We hebben schermen gemaakt voor in de vloer van het Olympisch stadion in Peking. Voor de stadions van het WK voetbal in Rusland hebben we 6000 vierkante meter ledschermen geleverd."

Beurzen

Wang wil met een intensieve campagne het aantal klanten flink uitbreiden. "Over twee weken staan we op een beurs in Amsterdam en we gaan nog naar meer beurzen in Europa. Doel is onze naam bekend te maken in de wereld waar deze schermen worden gebruikt."

Wang heeft zijn draai snel gevonden in Eindhoven, zegt hij. "Ik heb mijn studie in Melbourne in Australië gedaan, dus aan de westerse cultuur was ik al gewend. We hebben in China, met hulp van een speciaal bureau, de introductie op de Europese markt nauwkeurig voorbereid. Uiteraard was er voldoende ruimte om te investeren en Eindhoven vind ik de ideale plek voor een bedrijf als het onze."