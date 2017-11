UPS schept 200 extra banen in Eindhoven

Aan de Achtseweg Noord in Eindhoven kunnen over een jaar de deuren open. UPS verhuist van de nabijgelegen locatie aan De Schakel. De vestiging aan de Luchthavenweg blijft in gebruik voor opslag en distributie voor bedrijven. UPS gaat in totaal 550 medewerkers tellen in Eindhoven.

Het nieuwe sorteer- en distributiecentrum behandelt pakketten van 500 gram tot 70 kilogram, zowel internetaankopen van particulieren als zendingen van bedrijven. In beide markten neemt het aanbod aan te vervoeren pakketten hand over hand toe.

Bliksemsnelheid

De pakketten kunnen straks met bliksemsnelheid geautomatiseerd worden verwerkt. In eerste instantie in een tempo van 29.000 pakketten per uur, ofwel acht per seconde. De capaciteit kan op termijn worden opgeschroefd tot 50.000 pakketten per uur.

De nieuwe vestiging krijgt een oppervlakte van 27.000 vierkante meter, ongeveer de omvang van 50 voetbalvelden. Het gebouw wordt voorzien van meer dan 100 laad- en losplaatsen en bijna 100 parkeerplaatsen voor vrachtwagens.