Urban sketchers actief in Eindhoven: ‘Er is zat te tekenen hier’

EINDHOVEN - Veel grote steden hebben er al een (of meer), maar Eindhoven nog niet. Dus werd het eens tijd, vonden Ellen Schoumacher en José Graafsma. Eindhoven heeft daarom nu ook een club (of chapter, zoals dat formeel heet) van de ‘urban sketchers’.

De term staat voor zoiets als tekenaars die schetsen maken van het stedelijk gebied. Dat klinkt nogal strikt. Eigenlijk gaat het om een groep mensen die het gewoon leuk vindt om samen ergens te gaan zitten tekenen.

Volledig scherm Urban sketchers op de TUe-campus in Eindhoven aan het werk. Mihaela Ogescu zit te tekenen, Annet van den Oord kijkt toe. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

De twee Eindhovense initiatiefnemers tekenen graag, héél graag zelfs. Schoumacher: ,,Het is ontspannen en relaxend. Ik ga er helemaal in op.” Graafsma vult aan: ,,Als je samen op pad gaat, heb je ook aanspraak aan elkaar.”

Wie het liefst in zijn eentje aan het werk gaat, gaat zijn gang maar. Maar de sketchers wisselen ook graag kennis en expertise uit. Welk papier gebruik jij, waar haal jij je grafietstiften of hoe zet jij nou een gebouw op papier? ,,We praten over van alles, vooral over het materiaal. We zetten hier met geestverwanten”, zegt Graafsma.

Er is een landelijke stichting, meedoen kost niks, maar er zijn wel een paar regels. je tekent geen voorwerp of één mens, maar een deel van het omliggende, stedelijke landschap. Verder is het de bedoeling dat je tekent wat je ergens voor je ziet.

Voor de Eindhovense afdeling hebben al zestig mensen belangstelling getoond. Zaterdag streek een klein gezelschap neer op de TU/e-campus. Vooraf was gezegd dat er niet meer dan vijftien deelnemers mochten meedoen, gezien corona. Inschrijven was verplicht. ,,Eindhoven is een creatieve stad. Je mag daar best iets van terug zien in mooie tekeningen, zeker als mensen dat ook leuk vinden", vindt Schoumacher.

Op normale momenten zitten er in het land al gauw vele tientallen tekenaars bij elkaar, maar ook in Eindhoven is corona spelbreker. Het tekenen in groepen lag lange tijd stil. Gelukkig mogen de sketchers nu al met wat meer mensen bij elkaar zitten.

Elk jaar is er een internationale bijeenkomst en vorig jaar was die in Amsterdam. ,,Daar kwamen 1500 tekenaars op af die op allerlei plekken in de stad zaten", zegt Schoumachter. ,,Zag je zo een rij van honderd man ergens naast elkaar zitten.”

Langzame fietser

In Eindhoven moeten er ook voldoende liefhebbers zijn, schat het tweetal in. ,,Er is hier zat te tekenen. Daar ligt het echt niet aan", aldus Schoumacher. Maurice Schellekens is een van de deelnemers. ,,Ik teken veel. Ik fiets door de stad en kijk wat er te tekenen valt. Ze halen me wel eens in en dan zie ik ze denken: ‘Langzamer kan het niet, meneer'. Hij zit daar niet mee. ,,Ieder van ons kiest een plekje en maakt zijn eigen compositie. Het is gewoon erg leuk om te doen.”

Annet van den oord uit Ammerzoden is ook aanwezig. Zij is bestuurslid van de landelijke stichting. ,,Het leuke is dat bedrijven die iets met dit onderwerp hebben, ons weten te vinden. Ze bieden materiaal en workshops aan. Ze zien ons als doelgroep.”

Veel tekenaars koesteren de vrijblijvendheid. Niemand hoeft zich geïntimideerd te vinden, omdat niveau en kennis misschien wat minder zijn. Van den Oord: ,,In Amsterdam hebben we geweldige tekenaars aan het werk gezien. Maar niemand spreekt een oordeel uit over andermans werk. Er moet niks.”

