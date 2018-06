Urban sports veroveren Eindhoven tijdens emoves

Een deel van de activiteiten is gratis toegankelijk. Voor de battles in het Klokgebouw en Area51 moet wel entree worden betaald. Geen sport maar wel van hoog niveau zijn de graffitikunstwerken die zaterdag en zondag gemaakt worden in de Berenkuil. Ook Step in the Arena, dat onderdeel is van Emoves, is gratis toegankelijk voor het publiek.