Urn met as van moeder verdwenen in Eindhoven: zoektocht met magneet

Magneetvisser

Samen met haar familie is Grace al dagen aan het zoeken. ,,Ik ben eerst bij het DELA-kantoor gaan vragen of ze hem hadden meegenomen, maar dat was helaas niet zo. Daarna hebben we hier overal gezocht." Grace heeft twee zussen en een broer. ,,We hebben eerst bij elkaar geïnformeerd. Niemand had een reden om die urn te pakken", aldus Grace.

Kwajongensstreek

Afgezien van een mogelijke kwajongensstreek houdt Grace het erop dat iemand de urn heeft meegenomen omdat hij of zij er een nodig had. ,,Hij zal het wel een mooie gevonden hebben. Ik zou niet weten waarom je anders zo'n ding steelt. Het gaat ons natuurlijk niet om de urn, maar om de as van ons moeder. Wij bepalen zelf wel waar we haar as willen uitstrooien en niet een vreemde. Het is totaal respectloos en triest, dat we niet weten waar de as is. Het voelt alsof we nu voor de tweede keer in de rouw zijn."