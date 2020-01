Uur U nadert voor plan Eindhovense afvalinzamelaar Cure

Het uur U nadert voor het plan van de Eindhovense afvalinzamelaar Cure met het Deense bedrijf Orsted. Op korte termijn besluit het dagelijks bestuur van Cure of het nog verder gaat met Orsted bij de plannen om op bedrijventerrein Acht een nieuwe afvalverwerkingsinstallatie te bouwen.

Voor het geval de samenwerking tussen Cure en Orsted word opgezegd, ligt er al een plan-B op tafel. Wat er in de dat plan staat, wil de Eindhovense wethouder Rik Thijs (GroenLinks), tevens voorzitter van het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Cure, nog niet zeggen. ,,Eerst moet het dagelijks bestuur van Cure er nog een besluit over nemen en daarna het algemeen bestuur. Vervolgens is nog het woord aan de gemeenteraden”, zo laat hij via zijn woordvoerder weten.

Enzymentechniek niet werkend

De kans is groot dat Cure, waarin de gemeenten Eindhoven, Geldrop/Mierlo en Valkenswaard samenwerken, een punt gaat zetten achter de samenwerking met Orsted, voorheen Dong geheten. Orsted slaagt er maar niet in de enzymentechniek waarvan het bedrijf gebruik maakt bij het reinigen van afval in de praktijk werkend te krijgen.

Bij een afvalverwerkingsbedrijf in een plaatsje vlakbij de Engelse stad Manchester is het Deense bedrijf al bijna twee jaar bezig het hele verwerkingsproces aan de praat te krijgen en ook te houden. Maar tot op heden is dat nog niet gelukt. Eind vorig jaar al vroegen verschillende fracties in de drie betrokken gemeenteraden zich daarom hardop af of verder doorgaan op de ingeslagen weg nog wel zinvol was.

Belang van biogas

Hoewel nog niet bekend is wat er precies in het door de Cure-directie opgestelde plan-B staat, lijkt het vrijwel uitgesloten dat Cure een radicaal andere weg inslaat dan die van de nascheiding van afval. Logisch lijkt dat er een nieuwe, openbare aanbesteding komt. Mogelijk dat branchegenoot Attero, dat al eerder interesse had, weer in de markt is.

Door gebruik te maken van enzymen bij het reinigen van afval komt er namelijk biogas vrij. Dat biogas heeft de afvalinzamelaar hard nodig. Want niet alleen heeft Cure van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland al een subsidie van 50 tot 75 miljoen euro gekregen voor de bouw van een biogasinstallatie. Ook de inkomsten van de verkoop van dat biogas zijn cruciaal in de financiële onderbouwing van alle Cure-plannen.