V-TEC uit Eindhoven zorgt met sensors voor een fijne werkplek: ‘We meten ook fijnstof en uv-licht’

EINDHOVEN - Normaal maakt innovatief Eindhoven zich deze dagen klaar voor een trip naar Las Vegas. Daar vindt de Consumer Electronics Show (CES) plaats, ‘s werelds grootste technologiebeurs. Dit jaar is de beurs online. Deelnemers uit deze regio presenteren zich. Vandaag deel 5, over drugs, bommen en een prettige werkplek.

V-TEC Lasers & Sensors

Hoe is de luchtkwaliteit? Is het druk? En hoe hoog is de luchtvochtigheid eigenlijk? V-TEC Lasers & Sensors uit Eindhoven ontwikkelde een systeem om dat allemaal te meten, en meer. ,,Met ons systeem meten we de werkomstandigheden in bijvoorbeeld een kantoor”, zegt oprichter Jan Mink (68). Of op een bouwplaats. Mink: ,,We kunnen ook de aanwezigheid van dingen als fijnstof en blootstelling aan uv-licht meten.”

Al die data van V-TEC kunnen in combinatie met bijvoorbeeld enquêtes een goed beeld geven van het wel en wee van werknemers. ,,Dat sensorsysteem zit in de eindfase van de ontwikkeling”, zegt Mink. ,,Op de CES willen we feedback vragen. Of men het een goed product vindt.” En natuurlijk gaat Mink ook op zoek naar eventuele klanten.

Die kunnen bij hem overigens ook ontvangers en zenders van fotonische communicatie kopen. Met fotonica kun je grote hoeveelheden data versturen met licht: bijvoorbeeld via glasvezel. De apparatuur van V-TEC staat aan het begin en eind van zo’n kabel. Mink: ,,Wij maken van elektrische signalen optische en weer terug.”

Dynaxion

Voor Dynaxion uit Eindhoven is het goed nieuws dat de CES online plaatsvindt. ,,Wij willen veel overheidscontacten opdoen”, zegt mede-oprichter Joost van de Griendt (59). ,,Nu kunnen we online contact leggen met attachés van landen als Taiwan, Singapore en Australië.”

Om de innovatie van Dynaxion succesvol te verkopen, is een hulp van overheden nodig. Die zien hun land namelijk niet graag overspoeld met drugs en bommen. En dat is nou net wat Dynaxion kan voorkomen met hun hightech scanner van pakketjes.

,,We ontwikkelen een systeem dat drugs en explosieven identificeert in pakketjes en koffers. Daarvoor gebruiken we een deeltjesversneller die neutronen genereert.”, zegt Van de Griendt. ,,De neutronen die botsen op een atoom, afhankelijk van welk atoom het is, krijg je een andere energiereactie terug.”

Op basis van die reactie, weet Dynaxion wat in het pakket zit. Van de Griendt: ,,Wij kunnen het verschil zien tussen melkpoeder en cocaïne. Een traditionele x-ray kan dat niet. Daarbij heb je altijd een operator nodig.”

Volledig scherm Een artist impression van de hightech pakkettenscanner van Dynaxion © Dynaxion