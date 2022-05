Vaarverbod op de Dommel harde klap voor kanoverhuurders; ‘Ik vrees dat dit een voorbode is’

PSV sluit met opgeheven hoofd af in Zwolle en strandt op twee punten van Ajax

PSV heeft zondag de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle met 2-1 weten te winnen. De ploeg van Roger Schmidt was in de laatste wedstrijd van het seizoen na rust de betere ploeg, maar had in de eerste helft de nodige problemen met de degradant uit Overijssel. PEC kwam na de 0-1 van Armindo Bruma snel terug, maar na rust maakte Richard Ledezma het verschil.

