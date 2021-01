Vaccins verpleeghuismedewerkers ‘uitverkocht’; wie nu nog belt moet maand wachten

Het is snel gegaan: woensdag 6 januari werden in Veghel de eerste zorgmedewerkers ingeënt, waaronder acht medewerkers van de Eindhovense instelling de Archipel. Daarna liep het storm. Vrijdag waren in Nederland alle 408.000 tijdslots voor een vaccinatie-afspraak volgeboekt. ‘De vaccinatiebereidheid bij zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg is enorm hoog. Dit is natuurlijk geweldig nieuws', aldus de centrale GGD-organisatie GGD GHOR.