Vader en zoon Hüsken ‘bewaken’ de historie van Eindhoven: ‘Mooi of lelijk, dat zijn geen criteria’

Albert Heijn Sint Petrus Canisius­laan gaat (tijdelijk) dicht: dit is waarom

Haal jij weleens boodschappen bij Albert Heijn aan de Sint Petrus Canisiuslaan in Eindhoven? Dan moet je binnenkort even uitwijken naar een andere supermarkt. De Appie in Burghplan (Stratum) sluit tijdelijk de deuren.