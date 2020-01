Vader en zoon na wilde achtervolging over de A2 en door woonwijken klemgereden in Eindhoven

BOXTEL/EINDHOVEN - De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag drie mannen aangehouden in verband met diefstal uit een vrachtwagen. Dat had heel wat voeten in de aarde, want toen de inbrekers het idee hadden dat ze gesnapt waren, sloegen ze op de vlucht.

Een agent reed in een onopvallende auto in Liempde toen hij een bestelauto zag rijden. Deze vertoonde volgens de politie ‘vreemd weggedrag'. Reden genoeg voor de agent om een stopteken te geven. Wat volgde was een wilde achtervolging.

Die begon in de bebouwde kom van Liempde en werd al snel vervolgd op de A2 in de richting van Eindhoven. Daarbij werden snelheden van 170 kilometer per uur gehaald. Onderweg gooiden de inzittenden een doos uit de auto. Via de N2 ging de achtervolging verder in woonwijken in Eindhoven. Daarbij probeerden de vluchters te ontkomen door op hoge snelheid tegen het verkeer in te rijden.

Uit het busje gesprongen

Een van de mannen in de auto had er geen vertrouwen in dat ze zouden ontkomen. Hij sprong tijdens de achtervolging uit het busje. Eindhovense agenten, die te hulp waren geschoten, hielden deze verdachte aan.

De twee andere vluchters werden niet veel later gepakt. De politie reed het busje klem op de Beukenlaan in Eindhoven. De twee verdachten gaven zich meteen over aan de agenten.

Cosmeticaspiegels

Bij controle van de bestelbus bleken achterin valse kentekenplaten en inbrekerswerktuigen te liggen. In de doos die uit het voertuig was gegooid bleken cosmeticaspiegels te zitten, die, zo bleek uit onderzoek, eerder op de avond waren gestolen uit een vrachtwagen die langs de A2 bij Boxtel geparkeerd stond.