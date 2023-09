Vader en zoon Van Boldrik laten bouwbedrijf uitgroeien tot grootste van Zuidoost-Brabant

‘Twee nuchtere boertjes’ na twee jaar al in de kijker bij Michelin; restaurant Le Sable in Veldhoven rijzende ster

VELDHOVEN - Plotsklaps een kersverse vermelding in de gerenommeerde Michelin restaurantgids. Die zagen Chiel Sap en Laura van der Velden, eigenaren van restaurant Le Sable in Veldhoven, niet aankomen. ,,We zijn al tevreden als onze gasten blij naar huis gaan en we onze rekeningen kunnen betalen.”