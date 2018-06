Vader gewond na mishandeling door zoon in Eindhoven

Buurtbewo­ners in Best maken zich zorgen na vijf schietpar­tij­en in acht maanden

11:36 BEST - Het is de vijfde keer in acht maanden jaar tijd dat Best het toneel is van kogelgeweld (zie kaartje hieronder). Maandag kreeg een bewoner in zijn huis aan de Melde ruzie met twee bezoekers. Bij de schietpartij raakte hij gewond, evenals één van de twee bezoekers. Beide mannen zijn aangehouden. De derde verdachte is nog altijd voortvluchtig.