Vakantie voor Brabants echtpaar begint met dronkenlap aan boord: 'Hij trok opeens zijn shirt uit’

HOOGELOON/EINDHOVEN - Een bijzonder begin van hun vakantie, zo kijkt een Brabants echtpaar terug op de problematische vliegreis naar Tenerife, afgelopen dinsdag. Een dronken passagier gedroeg zich zo vervelend en agressief dat de piloot zich genoodzaakt voelde een tussenlanding te maken in Portugal. ,,We waren ontzettend opgelucht toen we eenmaal geland waren.”

Het echtpaar Van den Broek uit Hoogeloon merkte in de wachtrij bij Eindhoven Airport al op dat de passagier een vreemde indruk maakte. ,,Hij was ontzettend druk en sprak zo’n beetje iedereen aan die hij tegenkwam”, vertelt de heer Van den Broek, die liever niet met zijn voornaam in de krant wil. ,,We wisten op dat moment niet dat hij onder invloed was, maar achteraf gezien kijken wij daar niet raar van op.”

Hoop kabaal

In het vliegtuig zit het Brabantse stel een paar rijen achter de Engelsman. In eerste instantie lijkt er niets aan de hand. De piloot stijgt op tijd op en komt als het goed is zonder vertraging aan in Tenerife. Tot de Brabanders vooraan opeens een hoop kabaal hoorden. ,,De man leek agressief te doen tegen een vrouw en haar hulphond. Toen stond hij op en trok hij zijn shirt uit. Gewoon zomaar. Het zag er heel vreemd uit.”

De personeelsleden van Transavia hebben grote moeite de scheldende man onder controle te krijgen en roepen de hulp van passagiers in. De 49-jarige Van den Broek maakt aanstalten om de Engelsman te overmeesteren, voor het verder uit de hand loopt. ,,Ik zat alleen aan de raamkant en zag dat er drie jonge mannen onderweg waren om de boel in de kiem te smoren. Toen ben ik maar weer gaan zitten, het heeft geen zin om met z’n allen op die man te vliegen.”

Tiewraps

De dronkenlap wordt op dat moment verder naar voren geduwd, door crewleden en passagiers overmeesterd en met tiewraps vastgezet en op de grond gelegd. Om de veiligheid van de passagiers te garanderen maakt de piloot een tussenlanding in Portugal.

,,Daar waren we wel blij om, want veiligheid gaat voor alles”, zegt Van den Broek. ,,We hebben met z’n allen flink staan applaudisseren voor die jonge mannen en de crewleden. Ze hebben het prima opgelost.”

Bijzondere ervaring

Van den Broek kijkt terug op een tumultueus begin van zijn vakantie. ,,We waren geen moment in paniek of angstig, maar het is toch wel bijzonder om dit mee te maken. Voor ons zaten een paar oudere vrouwen die toch wel behoorlijk ontdaan waren door het hele gebeuren. Je denkt echt: wat is dat voor een mafkees, maar wie weet speelt er wel van alles privé bij zo’n man. Het is te makkelijk om van alles over hem te roepen.”

Transavia laat weten het ‘heel vervelend’ te vinden dat het nodig was de hulp van passagiers in te roepen, maar is blij dat het goed is afgelopen. In de Portugese stad Faro is de dronken man overgedragen aan de autoriteiten. Daarna is het vliegtuig verder gevlogen naar Tenerife. ,,En kon onze vakantie eindelijk beginnen. Wat toch wel een opluchting was”, besluit Van den Broek lachend.

Toename agressieve reizigers

Nederlandse luchtvaartmaatschappijen hebben de afgelopen jaren te maken gehad met fors meer agressieve reizigers. De maatschappijen deden een recordaantal meldingen van ordeverstoringen op luchthavens of in vliegtuigen. Luchtvaartvakbonden pleiten al langer voor alcoholvrije luchthavens.

Uit de binnengekomen meldingen blijkt dat ‘veel wangedrag bestaat uit het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, vaak uitmondend in agressief taalgebruik of gedrag’. Ook worden veel incidenten over roken en/of overmatig alcohol- of drugsgebruik aan boord gemeld. Vaak is er ook een overlap tussen de soorten gedrag.

Pilotenvakbond VNV en FNV Cabine vermoeden dat een overvloed aan alcohol de boosdoener is. Zij pleiten ervoor dart Schiphol de verkoop van alcohol aan reizigers aan banden legt. Ook moet er volgens hen een Europese zwarte lijst komen van passagiers die zich ernstig misdragen in het vliegtuig.