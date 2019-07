Vakantiegevoel met nieuw Italiaans restaurant op Trudoplein in Eindhoven

Sergio Liguori is geen onbekende in de Eindhovense horeca. Jarenlang runde hij ijssalon Verona op de Kruisstraat. Hij verkocht die zaak omdat hij een restaurant in Ligurië wilde openen, maar kwam weer terug naar Eindhoven omdat hij zijn kinderen te veel miste. Weer opende hij een restaurant, dit keer in Geldrop. Later volgde nog een ijssalon in Valkenswaard. Nu staat hij dan aan het roer van Pummarò Pizze e Pasta, een klein restaurant waar bezoekers informeel kunnen eten in typisch Italiaanse sfeer.

Klein

,,We hebben de kaart bewust klein gehouden", vertelt zijn dochter Elisa, die met haar vader meewerkt in de zaak. ,,Een klein aantal voorgerechten, pizze en pasta's en enkele salades. Maar alles, inclusief deeg, wordt vers bereid en à la minute klaargemaakt. Later dit jaar gaan we mogelijk ook nog een wisselend menu aanbieden, maar voorlopig beginnen we hiermee."

Vakantiegevoel

Liguori heeft bewust gekozen voor het Trudoplein. ,,Je krijgt echt een vakantiegevoel op dit plein, met al die bomen, de kerk en een groot terras. En het gaat ons om de gezelligheid", vertelt hij.

,,Mijn goede vriend Domenico LaSala, voorheen eigenaar van de restaurants La Grotta Azzurra en Terra Mia op de Dommelstraat en net als ik afkomstig uit Calabrië, zal hier ook regelmatig zijn. Om wat te helpen, maar vooral als sfeermaker met zijn Italiaanse liedjes op gitaar. Bij elkaar aanschuiven, eten, drinken en gezellig praten, dat hebben we voor ogen met Pummarò."