Vakbond: Defensie de fout in bij vervoer gevaarlijke stoffen met vliegtuigen

Veiligheidsdeskundigen en de militaire vakbond zeggen volgens de NOS dat de luchtmacht onverantwoorde risico's neemt bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht en over de weg. Het gaat zowel om vervoer binnen Nederland als van en naar militaire missiegebieden, zoals Mali en Irak. Defensie gebruikt vaak Vliegbasis Eindhoven voor vluchten. In het rapport staat: ,,Zendingen vanuit het uitzendgebied die door de lucht richting Nederland komen, zijn met regelmaat verkeerd verpakt, gelabeld of gedocumenteerd; of bestaan uit items die helemaal niet door de lucht vervoerd mogen worden in die staat of samenstelling. Dit kan direct gevaar opleveren voor het vliegtuig, de bemanning en daarbij ook consequenties hebben mocht een dergelijke lading in het buitenland door de lokale autoriteiten gecontroleerd worden."