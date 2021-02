Vakbond FNV: ‘Maandag opnieuw stakingen metaalsector’

Eran Zahavi vindt dat de PSV'ers een team moeten blijven: ‘Ik ben niet boos, dat is niet mijn karakter’

0:00 Eran Zahavi was donderdagavond namens PSV de enige doelpuntenmaker tijdens het duel met Olympiakos. Zijn twee treffers bieden voor de Eindhovenaren nog enig perspectief op het bereiken van de laatste zestien in de Europa League. Volgende week moet PSV door een 4-2 nederlaag in de return in Eindhoven met minimaal twee goals verschil zien te winnen, als de ploeg een of minder tegengoals incasseert.