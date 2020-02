Vakbond geschokt door angst bij werknemers Centrale24

,,Ze durven niet meer en volgens mij is dat terecht’’, zegt bestuurder Cindy Spierings van FNV Zorg en Welzijn over de afzegging die ze maandag ontving. ,,Ik kan het niet helemaal keihard bewijzen maar er zijn signalen dat de bedrijfsleiding op zoek is naar de klokkenluiders.’’

Verdachtenbankje

Een delegatie van het personeel van Centrale24 wilde deze week met de vakbond in overleg over problemen bij de zorgcentrale die aan duizenden cliënten in regio zorg-op-afstand levert. Het gesprek stond al in de agenda voordat vijf anonieme medewerkers in deze krant aan de bel trokken over de hoge werkdruk, hoog ziekteverzuim, hoog verloop, inzet van ongeschoold personeel, een angstcultuur en gevaren voor de cliënten.

De centralisten die de hulp hebben ingeschakeld van de vakbond zijn bang dat ze in het verdachtenbankje belanden, aldus Spierings. De indruk bestaat dat de klokkenluiders moeten vrezen voor hun baan.

Verkeerd gevallen

FNV Zorg en Welzijn reageert verbijsterd. ,,Het is schokkend. Zo ga je niet met mensen om’’, aldus Spierings. Ze wijst daarbij ook op de officiële reactie van Centrale24 op de klachten van de vijf klokkenluiders die verkeerd is gevallen. Volgens de zorgcentrale gaat het om een kleine groep medewerkers die veranderingen moeilijk kan verteren. Centrale24 zegt dat veruit de meeste medewerkers zich wel prettig voelen bij de efficiencyslag die het bedrijf maakt.

De vakbond legt zich niet neer bij het geannuleerde overleg. ,,Het is lastig om nu een goed oordeel te kunnen vellen maar we kijken nog wat we kunnen betekenen en kunnen doen voor het personeel.’’

Moederbedrijf Lunet zorg ontkent dat kritische medewerkers van Centrale24 moeten vrezen voor hun baan. ,,Bij Centrale24 vinden we een open, professionele en betrokken cultuur van groot belang. Onze medewerkers mogen die houding van ons verwachten en wij verwachten die ook van onze medewerkers’’, staat in een korte schriftelijke reactie.

Inspectie