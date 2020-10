Vakbond NU91 start meldpunt mondkapjes

Dwarsden­kers in de Kempen: de Bergeijk-connectie van fotograaf Ed van der Elsken

9:33 BERGEIJK - De beroemde fotograaf Ed van der Elsken (1925-1990) verbleef tijdens de oorlog in Bergeijk. Een tijd die hem mede vormde, zo stelt kunsthistoricus Edwin van Onna uit Luyksgestel in zijn boek ‘Early Ed’. Binnenkort is er een grote expositie rond de fotograaf in het Rijksmuseum.