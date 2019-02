Vakbonden en gemeente Eindhoven liggen overhoop over geld ambtenaren

EINDHOVEN - Vakbonden en de gemeente Eindhoven liggen met elkaar in de clinch over geld. De kantonrechter moet er aan te pas komen om een oordeel te vellen.

Inzet is de vraag of de gemeente Eindhoven zelf mag beslissen wat er gebeurt met geld dat overblijft van een zogenoemd generatiepact voor ambtenaren. Of moet het stadsbestuur daarover eerst overeenstemming bereiken met de in het Georganiseerd Overleg verzamelde vakbonden?

Het college van B en W stelt zich op het eerste standpunt. Maar het Georganiseerd Overleg (GO) is daar des duivels over. De gemoederen liepen zelfs zo hoog op dat het GO naar de rechter stapte, om zo zijn gelijk te halen. Donderdagochtend diende de zaak, voor de Eindhovense kantonrechter. Tijdens de behandeling van de zaak bleek al dat de gemeenteadvocaat grote moeite had de kantonrechter te overtuigen van het gelijk van haar cliënt.

Aanleiding voor het hoogoplopende geschil zijn de afspraken die in 2016 en en 2017 gemaakt zijn met de toenmalige wethouder van personeelszaken, Mary-Ann Schreurs. Om te komen tot verjonging van het sterk vergrijzende Eindhovense ambtenarenkorps, sloten beide partijen een zogenoemd generatiepact. Oudere ambtenaren kunnen daarbij 40 procent minder gaan werken voor 20 procent minder salaris maar met behoud van de volle 100 procent pensioenopbouw. In ruil daarvoor trekt het gemeentebestuur jongere (en goedkopere) nieuwe ambtenaren aan.

Personeelsbeleid

De kosten van dat generatiepact worden betaald uit een deel van het gemeentelijk budget voor personeelsbeleid. Omdat dat budget niet toereikend is, moet er tot aan het jaar 2024 geld uit de rest van de gemeentebegroting bij. Vanaf dat jaar is het generatiepact echter budgetneutraal en houdt het stadsbestuur er zelfs geld aan over. De vakbond heeft becijferd dat dit bedrag kan oplopen tot 6 miljoen euro.

De vraag is nu of het college van B en W mag beslissen hoe dat geld besteed wordt of dat daar eerst overleg over moet worden gepleegd met het Georganiseerd Overleg. Volgens B en W hoeft dat niet: het wil de opbrengst van het generatiepact toevoegen aan de rest van de begroting en ook aan andere zaken besteden. Logisch toch, betoogde de gemeentelijke advocaat in het kantongerecht, gelegen aan de voet van het Eindhovense stadhuis: ,,Nu het nog geld kost gaat er immers ook geld uit de rest van de begroting naar toe."

Integendeel, diende de advocaat van het GO haar van repliek. ,,Dat is geld dat oorspronkelijk bestemd was voor de bijna tweeduizend Eindhovense ambtenaren. Dat kun je niet zomaar bij hen weghalen, daar zul je eerst overleg met hen over moeten voeren. Het GO heeft niet voor niets instemmingsrecht als het gaat om dit soort dingen, dat is wettelijk zo vastgelegd."

Een op de drie Eindhovense ambtenaren die daar op grond van hun leeftijd voor in aanmerking komen, doet mee aan het generatiepact.