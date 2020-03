Vaker met de fiets en mopperen over plastic: enquête laat zien hoe Eindhovenaar de stad ziet

EINDHOVEN - We gaan vaker met de fiets, sporten graag en verblijven graag in de stadsparken. Zomaar enkele uitkomsten van de jaarlijkse inwonersenquête van de gemeente Eindhoven.

Bijna 20.000 inwoners werden er dit jaar gevraagd deze in te vullen en ongeveer 7.000 deden dat ook daadwerkelijk. Voor het eerst was de enquête ook in het Engels beschikbaar. De uitkomsten zijn deels positief maar er zijn zeker ook aandachtspunten. Zo is de geluidshinder van met name evenementen en wegverkeer toegenomen en zijn Eindhovenaren kritisch op de wijze waarop het huisafval, plastic en glas wordt ingezameld. Over de inzameling van plastic is bijna veertig procent (zeer) ontevreden.

Meer bomen en ander groen

Warmte is ook een toenemend probleem. Veertig procent van de ondervraagden heeft er last van en het is dan ook niet vreemd dat er bij Eindhovenaren een toenemende vraag is naar meer groen in de stad. Extra bomen in de straat bijvoorbeeld.

De fiets is voor Eindhovenaren het populairste vervoermiddel gevolgd door de auto. Vorig jaar werd er veel gemopperd over de bereikbaarheid van de binnenstad per auto maar die geluiden zijn bij de laatste enquête minder sterk. Ook de waardering voor het openbaar vervoer is beter geworden.

