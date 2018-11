Vaker naar de zon door sluiting basis Ryanair op Eindhoven Airport

Archief Gallery in Eindhoven: Wilde droom wordt werkelijk­heid

10:11 EINDHOVEN - Het iconische W. van der Schootpand op de Kleine Berg herbergt sinds kort een nieuwe galerie: Het Archief Gallery. In het opvallende gebouw met glazen bouwstenen aan de gevel, boven foodbar Mr. Sister, trapte de nieuwe tentoonstellingsruimte af met de expositie 'In and out of focus'.