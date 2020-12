Vaker ruzie over de erfenis; ‘We hebben ook steeds meer vermogen’

Kruis­straat in Eindhoven staat vol criminele voetstap­pen; groot onderzoek bevestigt onderbuik­ge­voel

9:55 EINDHOVEN - Bij vijf ondernemingen op de Kruisstraat en Woenselse Markt in Eindhoven zijn serieuze vermoedens van criminele activiteiten en banden met de onderwereld. In totaal liggen negen bedrijven onder de loep. In het gebied opereert verder een crimineel netwerk en er is een dealende jeugdbende actief.