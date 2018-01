Vakman wordt nog steeds onvoldoende gewaardeerd

Werkgevers zitten te springen om vakmensen, toch kunnen jongeren maar beter zo lang mogelijk blijven studeren.

Gouden toekomst

Volgens Ton Heerts ligt er een gouden toekomst in het verschiet voor mensen die een beroepsopleiding volgen. Ik zet grote vraagtekens bij deze uitspraak van de voorzitter van de MBO-raad. Het is nog maar een paar jaar geleden dat deze vakmensen met bosjes tegelijk de straat op vlogen.

Ik heb dit zelf aan den lijve ondervonden. Uit pure noodzaak gingen velen als zzp'er aan de gang. Nu de economie weer aantrekt, schreeuwen de werkgevers moord en brand om aan vakmensen te komen.

Hoe komt het toch dat het animo om een vak te leren zo gering is? Ten eerste natuurlijk doordat techniek vooral een mannenwereld is. Hiermee schrijf je al de helft van de potentiële kandidaten af. Er is in het verleden wel het een en ander ondernomen om dit te veranderen, maar zonder succes. Het is immers over het algemeen zwaar, lawaaierig en smerig werk. Niet iets waar de meeste vrouwen enthousiast van worden.

Handelsland

Verder heeft de techniek een slecht imago: er wordt neergekeken op iemand met een werkpak aan. In Duitsland bijvoorbeeld ligt dit anders. Daar zie je vaak een busje rijden met daarop een firmanaam met de trotse vermelding dat de eigenaar van het bedrijf een Meister Mahler of Meister Schreiner is. Een vakman wordt daar nog op zijn vakmanschap gewaardeerd. Nederland is een handelsland, het is groot geworden van onder andere de slavenhandel en dat zit er nog altijd een beetje in.

En stel, je stapt op je zestiende een vak in, dan moet je tot je zeventigste werken om een fatsoenlijk pensioen te ontvangen. Het is de vraag of de meeste bouwvakkers of lassers dit wel halen.