Val linde in Iriswijk Eindhoven bezorgt buurt 'krassen op de ziel'

VIDEOEINDHOVEN - De buurtlinde van de Iriswijk is niet meer. Ook deze 'Bevrijdingsboom’ uit 1945 is dinsdagavond ten prooi gevallen aan de storm die over Eindhoven raasde. In zijn val maakte hij een kras op de ramen van de overburen, maar de kras op de ziel van de Iriswijk is een stuk groter.

Maar voor de buurtbewoners geen reden om bij de pakken neer te zitten. Zij staken de handen uit de mouwen om de takken alvast op te ruimen. Onder leiding van boomchirurg Danny Alards van Tree D. Met buurtbewoners was hij de initiatiefnemer van het plantsoen dat een jaar of drie geleden is aangelegd. Met daarin, in het midden van een zelf aangelegde vlonder, de linde. Er werd geld voor ingezameld en samen staken ze de handen uit de mouwen. Net als nu, nu de boom is omgewaaid.

Esther Vereijken, overbuurvrouw, zag met dochter Nora de boom omvallen. ,,Hij maakte bewegingen waarvan je dacht, dat kan niet waar zijn, dat kan een boom helemaal niet. Toen zijn we naar achteren gegaan want je zag het aankomen. En ik wist natuurlijk niet hoever hij zou omvallen. Uiteindelijk stond boven alleen de ruit wat op spanning. De brandweer adviseerde om daar niet te slapen. Gelukkig is alles heel gebleven.”

Volledig scherm De hele buurt hielp woensdagmorgen al mee om de buurtlinde in de Iriswijk in Eindhoven op te ruimen. © Michel Theeuwen

Meteen die avond verzamelde de buurt zich al bij de linde. ,,Iedereen moest iets wegslikken. Afgelopen weekend hebben we hier nog gebarbecued onder de boom", aldus Vereijken. Alards heeft vannacht niet geslapen, vertelt hij geëmotioneerd. ,,Het middelpunt van de Iriswijk is gisteravond verloren gegaan. Maar je ziet de draagkracht van de buurt is groot. Iedereen komt helpen, er is koffie en er zijn appelflappen.”

Ideeën wat te doen met het hout heeft Alards genoeg, vertelt hij. ,,Je zou hem als sokkel kunnen gebruiken voor een dakje, of de stam bij buurthuis De Blokhut leggen als speelboom. De kleinere stukken kunnen naar het Novalis College om er houtsnijwerk van te maken. De kleinste takken worden versnipperd om hier in het plantsoen te gebruiken. In ieder geval zou het mooi zijn als de boom helemaal hier kan blijven", aldus de boomchirurg. ,,En ter ere van de 75-jarige herdenking van de bevrijding zou de gemeente dan een nieuwe linde kunnen plaatsen."

Volledig scherm Langs de Geldropseweg in Eindhoven vielen meerdere grote bomen om bij de storm. © Michel Theeuwen

De storm heeft op veel mensen indruk gemaakt, constateert de boomdeskundige. Omdat blijkt dat je de natuur niet onder controle hebt. ,,Maar ook omdat blijkt dat veel bomen in de stad kwetsbaar zijn. Bij de Geldropseweg en het Augustinianum bijvoorbeeld is een fietspad vlak langs de bomen gelegd. Nee, er zouden geen wortels beschadigd zijn. Maar daar zijn wel vijf grote bomen omgewaaid.”

Volledig scherm Boom in Eindhovensch Kanaal Eindhoven. © Michel Theeuwen

Ook langs het Eindhovensch kanaal - tussen fietspad en water - sneuvelden meerdere grote bomen. Die blokkeerden deels het fietspad en liggen voor een ander deel in het kanaal. Op de 1e Wilakkerstraat viel een van de grote bomen op een auto die total loss is. Maar de takken misten de woningen op een haar na, vertelt een van de bewoonsters. ,,Ik stond wel te shaken, want je weet natuurlijk nooit waar zo'n boom terecht komt. Gelukkig viel hij net langs ons huis.”

Volledig scherm De omgevallen boom op de 1e Wilakkersstraat in het Witte Dorp in Eindhoven vernielde een auto, maar miste de huizen maar net. © Michel Theeuwen

Volledig scherm Omgevallen boom in de Sint-Adrianusstraat in Eindhoven. © Michel Theeuwen

