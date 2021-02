Valentijnsboodschap met hartenkoekjes en wenskaarten

Alle bewoners ontvangen een tas met hartvormige koekjes, een kaart met een hartverwarmend gedicht en een hart als wenskaart. Op de kaart schrijven zij een wens en hangen die vervolgens in de wensbomen die in alle tehuizen staan.

Etentje met vriend

Bewoonster Gineke Roggen van Archipel Landrijt hangt als eerste een wens in de boom: een etentje met haar vriend Toon. ,,Toon komt iedere zondag op bezoek, maar ik kan moeilijk naar buiten vanwege de rolstoel. Een keertje samen Italiaans eten zou heel fijn zijn.”

Bij Vitalis Peppelrode is de eerste wens een pluktuin. De bewoner ging vaak op vakantie naar Zwitserland en genoot van de weides met bloemen. Vanuit zijn kamer kijkt hij uit op de tuin en precies daar wil hij een pluktuin.

Hart onder de riem

De actie Hart Verwarmend Samen is een hart onder de riem voor de 3.500 senioren in Eindhoven bij de 23 woonzorgcentra locaties van Archipel, OKTOBER en Vitalis. De eenzaamheid onder deze groep is mogelijk nog groter tijdens deze tweede golf van het coronavirus en lockdown, dan bij de eerste keer.

Het is een initiatief van Samen voor Eindhoven. Zij zorgen voor verbinding tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties met donaties uit het bedrijfsleven. Zij bouwen met elkaar aan een hechtere samenleving waar iedereen mee kan doen.

,,De eenzaamheid gaan we met deze actie niet oplossen, maar we geven het zo wel de nodige aandacht. Het gaat om de verbinding en aandacht voor de bewoners. Het is weer even iets anders”, zegt Judith Helderman, intermediair bij Samen voor Eindhoven.

Minder initiatieven

,,En een beetje aandacht is wel gewenst. Bij de eerste lockdown was de taart nog niet op of de bloemen stonden er al weer. Er zijn nu veel minder initiatieven, terwijl er toch meer kan”, zegt Saskia van Nieuwland, adviseur communicatie bij Archipel.

Bedrijfsvrijwilligers van onder andere ASML, DELA, NXP en Philips gaan de wensen in vervulling brengen. ,,De wensen vervullen we gedurende heel het jaar. We kijken wat al coronaproof mogelijk is. Samen wandelen, samen koken of videobellen of een eigen bedachte wens”, zegt Marbritta van Boldrik, communicatie manager bij Samen voor Eindhoven.

10.000 hartenkoekjes

Betrokken maatschappelijke organisaties zijn Lunetzorg en stichting Uit de Buurtfabriek. Cliënten van Lunetzorg hebben 10.000 Sweethearts hartenkoekjes gebakken bij de dagbesteding van Groendomein Wasven. De wensbomen komen van de Uit de Buurtfabriek. Ron Krielen, manager: ,,De bomen zijn een ontwerp van Fanny Griveau en gemaakt in onze houtwerkplaats door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

De actie is tevens een oproep voor meer vrijwilligers. Van Boldrik: ,,Tijdens de eerste lockdown was er veel sympathie en waren er veel vrijwilligers. Nu, bij de tweede keer, nemen de hulpvragen toe, maar het aantal vrijwilligers neemt af.”

Van Nieuwland: ,,Wij kunnen niet al onze vrijwilliger inzetten. Het zijn veel ouderen die kwetsbaar en angstiger zijn voor het virus.”

,,Maar daar kunnen wij op aansluiten met onze bedrijfsvrijwilligers. Zij zijn over het algemeen jonger en minder huiverig”, zegt Helderman.