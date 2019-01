Valentino in Eindhoven: een winkel vol spullen die je blij maken

,,Valentino was in 1988 vooral een initiatief van Ton de Jong met wie ik toen net een relatie had", vertelt Eindhovenaar Jan van der Palen (52). ,,Ton was in die tijd veel bezig met zijn Lichtstad Revue en had kort tevoren net zijn eerste show Champagne Cocktail gehad. Hij wilde er iets anders bij. Dat werd dus Valentino aan de Geldropseweg."