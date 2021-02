Vallend ijs zorgt wederom voor problemen bij Philips Stadion, handhaver weet maar net te ontsnappen

Loftrompet voor PS­V-middenvel­ders in aanloop naar ADO-uit: ‘Rosario en Sangaré zijn topspelers’

13 februari In aanloop naar het duel met ADO Den Haag van zaterdagmiddag stak trainer Roger Schmidt van PSV vrijdag desgevraagd de loftrompet over Pablo Rosario en Ibrahim Sangaré. De coach vindt het topspelers. ,,Ibrahim was de laatste twee wedstrijden misschien niet top. Misschien zijn we daaraan gewend geraakt, maar hij speelde al veel en is ver van huis bezig aan zijn eerste seizoen bij een club met hoge doelen.”