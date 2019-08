Valse brieven met gemeentelogo Eindhoven in omloop over aanbod dakkeuring

EINDHOVEN-De gemeente Eindhoven waarschuwt op haar Facebookpagina voor brieven met het gemeentelogo die zijn verstuurd aan diverse huisadressen, waarin inwoners dringend worden opgeroepen onderhoud aan hun daken te laten plegen. De brieven zouden uit naam van Nederlandse Dakdekkers Bond zijn geschreven. Er lijkt sprake te zijn van fraude, want de gemeente is niet bekend met dit initiatief.

De gemeente geeft aan dat het logo van de gemeente is gebruikt om aandacht te trekken. In de brief wordt aangegeven dat het dak van de aangeschreven woningeigenaar slecht is onderhouden en niet meer aan de veiligheidseisen voldoet die horen bij het veilig dak keurmerk. Om die reden zou de dakeigenaar in aanmerking kunnen komen voor een keuring door de Nederlandse Dakdekkers Bond en/of een reparatie/onderhoudsbeurt.

Om de geadresseerde over de streep te trekken om op dit aanbod in te gaan wordt er in de brief ook nog gemeld dat de gemeente Eindhoven een aantrekkelijke subsidie verstrekt voor eigenaren van een dak dat ouder is dan vijftien jaar.

Onbetrouwbaar

De gemeente geeft echter aan deze subsidies niet te verlenen, en ook niet mee te werken aan een dergelijk initiatief. De brieven zijn geschreven uit naam van de Nederlandse Dakdekkers Bond. Het is volgens Eindhoven onbekend wie de echte afzender is van de brief. De gemeente beschouwt de brief als onbetrouwbaar en adviseert inwoners met klem niet op het aanbod te reageren, en de brief weg te gooien.