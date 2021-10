Van Abbemuseum haalt omstreden Kandinsky van de muur: ‘Doet vermoeden dat er iets te verbergen is’

Piet Hein Eek is tv-docent in Dream School: ‘Baan bij een bank is niet beter dan werk met je handen’

12 oktober EINDHOVEN - Van het populaire tv-programma Dream School had Piet Hein Eek nog nooit gehoord. Toch is de bekende meubelontwerper een van de gastdocenten die meedoen aan het vijfde seizoen dat momenteel te zien is. ,,Als ik één leerling kan motiveren iets met zijn handen te doen, is het voor mij al geslaagd.”