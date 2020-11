Van Abbemuseum levert flink in door coronacrisis maar barst van de plannen

EINDHOVEN - Ruim 376.000 euro kost de corona-crisis het Van Abbemuseum. Alleen dit jaar al. Ook na 2020 wordt de crisis nog flink gevoeld, met zo’n 150.000 euro minder aan inkomsten. Pas in 2024 zijn die problemen weggepoetst op de begroting. Dat staat in het beleidsplan dat volgende week wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad.

De coronacrisis mag dan flink worden gevoeld, plannen zijn er meer dan genoeg. Zo wordt in het beleidsplan ‘Van Abbemuseum - Voor mensen van nu én straks’ onder meer voorgesteld de ingang te verplaatsen naar de achterkant van het museumcomplex, aan het Stratumseind. Daar moet je dan via een houten vlonder, langs het terras, over het water, uitkomen in het gebouw waar nu de museumshop is.

Verbetering van de routing

Die nieuwe, meer open entree, doet meer recht aan het open karakter van het museum en zorgt voor een verbetering van de routing. Nu is het door de vrij gesloten voor- en zijgevels een wat afstandelijk gebouw: ‘Dat paste bij het idee van exclusiviteit en bezinning dat vroeger de boventoon voerde. Wij vinden dat het museum zich sterker zou moeten positioneren als plek voor ontmoeting en verbinding.’

Omdat corona dit project vertraagt, wil het museum een tijdelijke oplossing snel laten aanbrengen: ,,Ook al omdat het veel veiliger is om nu één ingang en één uitgang te hebben”, aldus zakelijk directeur Anastasia van Gennip.

Museum is voorloper

In het plan wordt aangegeven dat het museum een volledig meerstemmige en multizintuigelijke omgeving wil zijn. Daar is het museum al eerder mee begonnen - is zelfs een voorloper op die terreinen - maar wordt nu nog verder doorgezet en moet onder meer in 2021 leiden tot een volledig meerstemmige en multizintuiglijke collectiepresentatie over vijf verdiepingen in het Collectiegebouw, de nieuwbouw van het museum. De oudbouw gaat ruimte bieden aan drie, maximaal vier wisseltentoonstellingen per jaar.

Het museum moet landelijk meer bekendheid krijgen, zo valt verder uit de beleidsnotitie op te maken. Een senior-marketeer is aangetrokken om door middel van gerichte landelijke campagnes de bekendheid van het Van Abbemuseum te vergroten. Dat moet ook het aantal bezoekers opkrikken.

De laatste jaren stapten gemiddeld zo’n 100.000 bezoekers over de drempel van het museum. Door de coronacrisis verwacht men dit jaar slechts 44.000 belangstellenden te kunnen verwelkomen, wat ruim 260.000 euro aan inkomsten scheelt. Pas in 2024 - zo schat de organisatie in - zijn de corona-problemen verholpen en gaat men uit van 115.000 bezoekers.

Design, verbonden met de stad

De collectie moet ook breder, zo wordt gesteld. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar design, zo nauw verbonden met de stad. ,,Waar wij naar willen kijken is het opnemen van designobjecten die een sterke relatie met de geschiedenis van Eindhoven hebben en een interessante dialoog kunnen aangaan met de bestaande collectie. Wij zijn hiervoor in gesprek met Li Edelkoort, die haar collectie wil verkopen aan het museum, en hopen komend jaar relevante delen van haar collectie aan onze collectie te kunnen toevoegen”, zo stelt Steven ten Thije, hoofd collectie van het Van Abbe. Edelkoort, eerder directeur van Design Academy Eindhoven en initiator van Het Designhuis, toont nu al een deel van haar verzameling in het museum en de Kazerne, in samenhang met werken uit de museumcollectie.

Eigenzinnigheid wordt geroemd

Stichting Cultuur Eindhoven heeft zich ook nu, voor de tweede keer, gebogen over het beleidsplan. Over het algemeen is de SCE zeer positief en roemt onder meer de eigenzinnigheid van het Van Abbe. Er wordt wel aandacht gevraagd voor de balans tussen de artistieke invulling en sociaal-maatschappelijke doelstelling: ‘Het is belangrijk dat het museum de beeldende zeggingskracht van kunstwerken en tentoonstellingen niet uit het oog verliest’, zo wordt gesteld.

De SCE mist wel een duidelijk marketingplan, maar leest ook dat het museum in wil zetten op een landelijke campagne en een senior marketeer. Dat past goed bij de ambities van het museum en kan bijdragen aan hogere bezoekersaantallen, meer passend bij een museum van deze omvang, aldus de SCE.

Volledig scherm Beeld van de expo New Melancholy in het Van Abbemuseum met werk uit de verzameling van Li Edelkoort. © Bram Saeys