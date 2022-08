Van Abbemuseum verwerft designverzameling van Lidewij Edelkoort

INGEZONDEN OPINIE Mening | Herkenning bij het lezen gun je ook een gehandi­capt kind; maak ze zichtbaar voor andere kinderen

EINDHOVEN - Alsof in alle boeken iedereen vliegt, zes armen heeft of anders afwijkt. Als gehandicapte lezer is het soms moeilijk je te herkennen in personages van boeken.

17 augustus