Van Abbemuseum werkt mee aan nieuw Mariënhage in Eindhoven

Dief op heterdaad betrapt bij stelen snorfiets zonder voorwiel in Eindhoven

9:49 EINDHOVEN - Een oplettende voorbijganger in Eindhoven heeft zondagnacht een dief betrapt die het voorzien had op snorfietsen. De man had een snorfiets gestolen waarbij hij het voorwiel had losgehaald en was bezig een nieuw wiel te stelen van een andere snorfiets. De dief is aangehouden.