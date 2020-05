Van Abbestichting: Eindhoven moet ‘kerkdorp’ Vlokhoven beter beschermen

Erfgoedwaakhond Van Abbestichting heeft twee inwoners van Vlokhoven in de gelederen. Zij vrezen het ergste als een projectontwikkelaar het BACS-gebouw én de voormalige school voor speciaal onderwijs De Rungraaf ernaast koopt. Het gebouw uit 1930 mag niet gesloopt worden, maar er een fors volume aan nieuwbouw omheen zetten mag wel, denkt de Van Abbestichting. Dat staat in een brief van de organisatie gericht aan de gemeenteraad en het college van B en W.



Het college wil de twee gebouwen aan de Vlokhovenseweg, naast de kerk, verkopen aan ontwikkelaars. Die moeten het gebouw op nummer 41 herontwikkelen tot woningen. De Rungraafschool mag gesloopt worden en er mag nieuwbouw bijgebouwd worden. Daarbij moet de voormalige meisjesschool uit 1930 wel alleenstaand blijven.



Volgens de brief van de Van Abbestichting moeten de oude school, de kerk en de pastorie met het pleintje en de jaren 30 woningen als één geheel gezien worden. ‘Dit duidelijk herkenbare ensemble ligt aan een restant van de eeuwenoude weg van Eindhoven naar Nijmegen. Het is te omschrijven als gaaf en herkenbaar 'kerkdorp in de stad Eindhoven’. Daarnaast is het zeldzaam en uniek in Woensel waar in de jaren 60 en 70 het historische wegenpatroon op veel plaatsen te niet is gedaan door een modern strak stratenplan', aldus het schrijven. Nieuwbouw mag het ‘kerkdorp’ niet schaden, aldus de Van Abbestichting.