Van Abbestichting Eindhoven: red de Gagelstraat, pas plan bij Victoriatoren aan

PSV lijkt met Paco Casal aan de goden overgele­verd: Pereiro niet naar Spartak Moskou

16:19 Het viel al enigszins te voorspellen: Gastón Pereiro gaat voorlopig niet naar Spartak Moskou. Hoewel PSV en de Russen een akkoord hadden bereikt over een overgang (voor 15 miljoen euro), denken Pereiro en vooral ook zijn bepalende entourage dat een transfer nu geen goed idee is. Ze willen dus niet meewerken en daarmee kan PSV voorlopig fluiten naar de miljoenen. Pereiro zelf had naar verluidt al weinig trek in het avontuur en dat kwam een deel van zijn zakelijke begeleiders bepaald niet slecht uit.