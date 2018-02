Van Abbestichting wil historische panden VDMA-terrein beter beschermen

Dat zegt Van Abbe in een reactie op de bekendmaking dat de gemeente Eindhoven op zoek gaat naar (consortia van) bedrijven die de zustersflat, de oude luciferfabriek, de garagehallen van Van der Meulen-Ansems, het parkeerterrein erachter en de panden aan de Raiffeisenstraat willen ontwikkelen tot een nieuw 'iconisch' gebied. Hoogbouw is hier toegestaan. Daar moet voor iedereen wonen aangeboden worden, ook in de sociale huur en liefst ook in de middeldure huursector (700-900 euro). Maar ook moeten er werkplaatsen voor (creatieve) startups en doorstarters komen.

Buurtcomité

In september moet duidelijk worden welke drie ontwikkelaars tot de laatste ronde worden toegelaten. De verkoop wordt dan begin 2019 gegund. Ook een nog op te richten buurtcomité krijgt daarbij inspraak. De minimum vraagprijs voor de grond is 12,5 miljoen euro. De bouw zou eind 2020 kunnen starten.

Volledig scherm VDMA-terrein, de oude luciferfabriek in Eindhoven werd later gebruikt als overdekte parkeergarage, de eerste van Nederland. © Michel Theeuwen

Tijdens het persgesprek over de verkoop zei wethouder Yasin Torunoglu dat de gemeente geen harde eisen stelt over de luciferfabriek (oorspronkelijk uit 1880) en de zustersflat (in de wederopbouw jaren vijftig gezet), het nu door studenten van verhuurder Woonbedrijf Vestide bewoonde appartementencomplex aan de Vestdijk. ,,Maar we willen niet dat de historische panden tegen de vlakte gaan; we gaan ervan uit dat ze geïntegreerd worden in het plan." Eerder is dat ook gedaan met de monumentale bedrijfspanden op het Campina-terrein.

Quote Pro­ject­ont­wik­ke­laars moeten leren dat ze met de oude panden ook gratis sfeer erbij krijgen Marc van Abbe, vice-voorzitter van de Henri van Abbestichting

Maar in de raadsinformatiebrief over de verkoopprocedure staat daarover helemaal niets vermeld. ,,Daar gaat onze kritiek over: de gemeente heeft helemaal niet gezegd dat de gebouwen in het plan verwerkt moeten worden. Die gebouwen geven iets van de Eindhovense historie weer. Je moet in de eisen opnemen dat projectontwikkelaars iets met de gebouwen moeten doen", aldus Marc van Abbe.