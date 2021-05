Van billenwagen tot imperiaal: op vakantie met Wim Daniëls

Het Eindhovens Woongenoot­schap onderzoekt mogelijke locatie bij Bosch-ge­bouw op Strijp-S

6:07 EINDHOVEN - Het eerste Eindhovens Woongenootschap landt mogelijk op Strijp-S. De initiatiefnemers bekijken samen met woningcorporatie Trudo of dat financieel haalbaar is en of daar genoeg deelnemers voor zijn. Trudo biedt een deel van het parkeerterrein op de hoek Kastanjelaan-Ingenieur Kalffstraat aan, bij het Boschgebouw.