Van Bommel Schoenmode sluit winkel na 70 jaar en stort zich op de trouwbranche

Het derde weekend van oktober: wereldwijd ontmoeten meer dan vijftig miljoen scouts elkaar via radio en internet

EINDHOVEN - Scouting Graaf Folke Bernadotte (GFB) deed dit weekend voor de 55ste keer mee aan de Jamboree On The Air (JOTA). Bij de JOTA wordt via radioverbindingen contact gelegd met andere scouts over de hele wereld.

16 oktober