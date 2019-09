Van de Donk geopereerd, herstel duurt langer

Belgische oogsteker mag niet vrij uit voorarrest na vechtpar­tij in Heuvel

13:05 DEN BOSCH - De Belgische Mustafa A. blijft in voorarrest. Hij zit sinds 1 januari vast, na een bloedige vechtpartij in de parkeergarage van de Eindhovense Heuvel. Hij zou een slachtoffer in diens oog hebben gestoken. De rechtbank vindt dat te ernstig om hem tijdelijk vrij te laten.