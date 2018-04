UPDATE Rij voor Dunkin' Donuts in Eindhoven zwelt aan; vannacht honderd overnachters in Piazza

17:41 EINDHOVEN - Of ze een oog dicht doet vannacht? ,,Waarschijnlijk niet, want ze gaan hier boren", weet de Eindhovense Emma Macy (21). Haar wacht dus een doorwaakte nacht in de Eindhovense Piazza. Voor de gloednieuwe kiosk in het midden, waar donutwinkel Dunkin' Donuts morgen zijn deuren opent met een marketingstunt van jewelste. De eerste 100 klanten krijgen een jaar lang gratis Donuts.