Van den Berk uit Rooi introduceert bio-boom

Veel PS­V-supporters beleefden hun mooiste week sinds 15 april 2018

11 oktober Vanaf het moment dat de foto van Eindhovenaar Chris Rooijakkers zich afgelopen week verspreidde, leefden veel PSV-supporters eventjes in een droom. Even streed bij een groot deel van de PSV-achterban een combinatie van vreugde, enthousiasme, verwondering, verbazing, verbijstering en soms zelfs extase om voorrang. Natuurlijk was er daarna weer ruimte voor nuance, maar al die emoties maken profvoetbal soms zo mooi. Een enkeling was meteen cynisch en ook dat is gebruikelijk. Of de ‘Königstransfer’ goed uitpakt, is ook gewoon een kwestie van afwachten.