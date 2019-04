Van een leien dakje op grote hoogte: werk aan de torenspits van de Paterskerk in Eindhoven

Het beeld van de Christus met gespreide armen behoeft geen onderhoud; het koper is weliswaar groen en geel uitgeslagen, maar dat is het natuurlijke patina. De halfronde koperen bol waar Jezus op staat, wordt wel schoongemaakt. Het voetstuk van hout is volgens een woordvoerder van uitvaartcoöperatie Dela nog in zeer goede staat, ondanks de leeftijd van ruim 120 jaar. Dat wordt opnieuw bedekt met lood.



Ook de ‘fundering’ van de Waaghals is gecheckt. Die bestaat in feite uit houten balken van de toren die doorlopen in het beeld. Ook die zijn in prima staat.