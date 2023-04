Van een zeepkistenrace tot slowbiken: zo vierden de dorpen Koningsdag

indebuurt.nl Suvi opende Foodgasm 2.0: 'Ik heb vierhon­derd verschil­len­de ingrediën­ten in mijn magazijn'

Met een restaurant genaamd Foodgasm verwacht je waarschijnlijk een smaakexplosie. En die zou je zomaar kunnen krijgen, want de Indiase keuken is een van de meest gevarieerde ter wereld. Sinds maart 2023 proef je aan de Willemstraat gerechten als butter chicken, paneer tikka masala of een viscurry.