Van elkaar leren in nieuwe vestiging Flexizone in Eindhoven

Gevraagd naar een huurder die wil vertellen waarom hij voor Flexizone koos, loopt locatiemanager Britt Mutsers naar Louis van de Wiele van het bedrijf App meesters. Inderdaad een combinatie van creativiteit en ambacht. Je kunt er een app voor de telefoon laten bouwen, maar onder de naam Coolhout worden ook producten van hout gemaakt, onder meer met een 3D-printer. ,,Voor deze ruimte betalen we niet meer huur dan op ons vorige adres”, vertelt Van de Wiele. ,,En we hebben alle faciliteiten die we nodig hebben tot onze beschikking, zoals spreekkamers, vergaderruimte en goede koffie. We hoefden ons maar voor één jaar vast te leggen en als we willen uitbreiden met een leegstaande ruimte naast ons, kan er snel een tussenwandje uit.”

Voordat wethouder Stijn Steenbakkers (economie) het lint doorknipt, krijgt hij van Mutsers een rondleiding door het immense pand, waar voorheen Atos zetelde en daarvoor de Philips personeelswinkel. Hij ziet er een kapper, een chocolaterie, een videomaker en producenten van lingerie (met showroom) en afhaalmaaltijden. Veelal ondergebracht in opgeknapte en met elkaar verbonden zeecontainers. Behalve de productieateliers zijn er kantoren en magazijnen. Aan de andere kant van het gebouw is de grote ruimte met flexibele wanden en plafonds op maat ingericht voor verschillende huurders en gemeenschappelijke voorzieningen. Elders staan nog oude containers in afwachting van nieuwe huurders.

Mutsers meldt dat na een korte tijd al twintig procent van de capaciteit is verhuurd. Hij is blij met de mix van creativiteit en maakwerk. Het concept startte in 2015 in Rotterdam, de vestiging in Eindhoven is de tiende en de eerste in Brabant. ,,We hebben in Zuid-Nederland vier jaar gezocht naar een geschikte locatie. Uiteindelijk kwamen we hier uit, in een pand dat al tien jaar leegstond!”

Grace Hoed huurt kantoorruimte voor haar werk als adviseur HRM en werving en selectie. Ze spreekt van een ‘wij-gevoel’. ,,Ik werk als zelfstandige, maar hier voel ik me deel van een gemeenschap.” Esther Kikkert coacht mensen na een burn-out of met hooggevoeligheid. ,,Ik ben net begonnen en merk nu al het voordeel van het informele netwerken met anderen. We kunnen van elkaar leren.”